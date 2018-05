Arquidiocese do Minnesota chega a acordo com vítimas de abusos sexuais

Jeff Anderson, advogado das vítimas, disse em comunicado que foi alcançado um "plano consensual de reorganização da falência", mas não adiantou valores. Um porta voz da arquidiocese confirmou o acordo.

Em 2013 foi aberta a possibilidade de que pessoas que tivessem sido abusadas sexualmente pudessem processar a arquidiocese por danos, o que resultou em centenas de ações e na declaração da falência da arquidiocese em 2015.

Com o processo de falência a decorrer os advogados debatiam quanto dinheiro a arquidiocese deveria pagar, esta dizendo que apenas tinha 45 milhões de dólares (38,4 milhões de euros) e os advogados das vítimas a apontarem para mais de mil milhões (855 milhões de euros) se contando com os ativos das 187 paróquias, escolas, cemitérios e outras entidades ligadas à arquidiocese.

No mês passado um tribunal federal confirmou uma decisão de 2016 considerando que as paróquias e outras entidades eram independentes, pelo que os seus ativos não podiam ser usados no processo de falência.

