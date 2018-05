Assad ameaça uso da força contra curdos para reconquistar território

Numa entrevista ao canal de televisão Russia Today, transmitida hoje, Al-Assad disse que favorecia as negociações com as Forças Democráticas da Síria (FDS), mas "se isso não funcionar, vamos libertar os territórios pela força".

No final de abril, iniciaram-se confrontos entre as forças do regime sírio e os combatentes das FDS na província de Deir-Ezzor, rica em petróleo, que esteve anteriormente nas mãos do grupo Daesh.

A província havia sido objeto de uma corrida entre as forças do regime de Al-Assad, apoiadas pela Rússia, e as FDS, apoiado pela coligação internacional liderada por Washington, cada um tentando superar o seu rival.

Hoje, Bashar al-Assad controla a cidade de Deir-Ezzor, capital da província de mesmo nome, mas também toda a margem ocidental do rio Eufrates, enquanto as FDS estão estacionadas na costa oriental.

Bashar al-Assad afirmou ainda que um confronto direto entre a Rússia e os Estados Unidos foi evitado na Síria, um país devastado pela guerra em que as duas grandes potências estão envolvidas.

"Estivémos perto de um confronto direto entre as forças russas e norte-americanas e, felizmente, isso foi evitado", declarou al-Assad, que falou inglês durante a entrevista.

Desencadeado em 2011 pela repressão do regime às manifestações pacíficas pró-democracia, o conflito na Síria tornou-se mais complexo ao longo dos anos com o envolvimento de países estrangeiros e grupos extremistas, resultando hoje num território fragmentado.

O conflito já matou mais de 350.000 pessoas e gerou milhões de deslocados e refugiados.