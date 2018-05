Ex-presidente da Gâmbia acusado de esquema falso que prometia cura do VIH 

Os portadores do vírus garantem que pioraram depois de terem participado num programa de tratamento do VIH lançado em 2007. Dizem ter sido obrigados a substituir os medicamentos que estavam a tomar por misturas caseiras.



Garantem ainda que outros doentes, no mesmo programa, acabaram por morrer devido às substâncias que foram obrigados a tomar.



As vítimas exigem ser indemnizadas.