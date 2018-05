Movimento Cinco Estrelas e Liga Norte chegam a acordo para formar governo em Itália

Giuseppe Conte é indicado para o cargo de primeiro-ministro.

De acordo com fontes dos dois partidos, Giovanni Tria deverá ficar com a pasta da economia e Luigi Di Maio, líder do Movimento Cinco Estrelas, deverá ficar como ministro da Indústria.

Já o dirigente da Liga será ministro do Interior. Falta agora saber se o presidente Sergio Mattarella aceita dar posse a este governo.

A crise política italiana já dura desde março de 2017 e teve efeitos negativos nos mercados financeiros.