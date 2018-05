Partido Nacionalista Basco vai votar a favor da moção de censura ao Governo de Rajoy

O PSOE de Pedro Sanchez avançou com uma moção de censura depois dos escândalos de corrupção a envolverem o PP de Rajoy.

Com a divulgação do sentido de voto do Partido Nacionalista Basco, os socialistas espanhóis terão assegurada a maioria absoluta necessária para derrubar o Governo.

A votação decorre amanhã no Parlamento de Madrid.