Tribunal dos Direitos Humanos condena Roménia e Lituânia por cumplicidade com a CIA

Depois da Polónia em 2014, a Lituânia e a Roménia são agora condenados pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH). De acordo com a entidade, em ambos os casos foram violados os artigos da Convenção Europeia dos Direitos Humanos relativos à proibição da tortura, os direitos à liberdade e à segurança e o respeito pela privacidade.

No caso da Roménia, o Tribunal considerou que também foi violado o direito à vida e a abolição da pena de morte.

Em causa está a detenção de Zayn Al-Abidin Husayn e Husseyn Muhammad Al Nashiri, no Paquistão e no Dubai, no início da operação "guerra ao terror", após o ataque de 11 de setembro de 2001.

Husseyn Muhammad Al Nashiri é um cidadão saudita suspeito de ter atacado, em 2000, o navio americano USS Cole.

Por sua vez, Zein Al-Abidin Husayn é suspeito de ser o número três do antigo líder da Al Qaeda, Bin Laden. Ambos alegaram que a Lituânia e a Roménia permitiram a detenção secreta, no seu território, por parte da CIA, garantindo que "foram vítimas de tortura e de várias formas de violência física e mental".

A decisão do TEDH inclui uma compensação de 100.000 euros para cada um dos detidos.Al-Abidin Husayn deverá ainda receber mais 30.000 euros da Lituânia por gastos e honorários.

Com agências