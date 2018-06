Juncker tem "plena confiança" no novo Governo italiano

"Temos plena confiança na capacidade e na vontade do novo Governo em trabalhar construtivamente com os seus parceiros europeus e as instituições europeias a fim de manter o papel central da Itália no projeto comum europeu", disse a porta-voz Mina Andreeva, na habitual conferência de imprensa diária da Comissão Europeia.

O populista antissistema Movimento 5 Estrelas e o partido de extrema-direita Liga apresentaram novamente o jurista Giuseppe Conte para liderar um Governo de coligação.

O Presidente de Itália encarregou novamente o jurista Giuseppe Conte, nome acordado pelo Movimento Cinco Estrelas (M5S, populista) e pela Liga (extrema-direita) para ser o futuro primeiro-ministro italiano, para formar Governo, anunciou quinta-feira à noite a presidência.

Conte, um jurista especializado em direito civil e administrativo sem passado político, vai apresentar pela segunda vez ao Presidente italiano, Sergio Mattarella, a sua equipa governativa, que deverá prestar juramento hoje.

A Itália é a quarta maior economia da União Europeia e a terceira maior da zona euro.

Lusa