População de gorilas-da-montanha de África cresce e ultrapassa os mil

Os resultados da pesquisa indicaram que existem atualmente 604 gorilas daquela espécie no maciço de Virunga, uma área montanhosa que abrange partes de Ruanda, Uganda e a República Democrática do Congo. Em 2010, o número reduzia-se a 408.

Juntamente com o Parque Nacional Bwindi, no sudoeste do Uganda, existem agora 1.004 gorilas-da-montanha, sendo a única população de macacos em crescimento no mundo, referiu o relatório, divulgado na quinta-feira.

Os gorilas de montanha são das principais atrações turística na República Democrática do Congo, Ruanda e Uganda.

A população da região, no entanto, caiu drasticamente no século passado por causa da caça furtiva, doença e invasão humana.

Lusa