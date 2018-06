Al-Sisi prestou juramento para 2º mandato como Presidente do Egito

Numa sessão especial transmitida pela televisão estatal, a cerimónia de posse de Sisi perante os deputados, membros do Governo e as principais autoridades políticas e religiosas do país, foi saudada por 21 disparos de canhão.



Sisi pronunciou um breve juramento em que se comprometeu a defender a Constituição, a independência do Egito e a integridade territorial do Estado.



Sisi, que chegou ao poder após um golpe de Estado em julho de 2013, ganhou as suas segundas eleições em março com cerca de 97% dos votos válidos, numas eleições consideradas fraudulentas pela oposição.



Sisi tinha como único adversário Moussa Mostafa Moussa, um político desconhecido do grande público e adepto do regime, que obteve 2,92% dos votos.



Entre os candidatos à corrida presidencial, alguns foram feitos prisioneiros - por violarem a lei, segundo as autoridades - enquanto outros desistiram, alegando estar a ser pressionados.



Eleito com 96,9% dos votos em 2014, Al-Sisi chegou ao poder um ano após o presidente islamita Mohamed Morsi ser afastado do cargo pelos militares, na sequência dos protestos da população.



Lusa