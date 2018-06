Autoridades egípcias ordenam prisão de mulher que denunciou assédio sexual

O procurador-geral, Nabil Sadeq, determinou que Mazbuh permaneça quatro dias em prisão preventiva para que seja investigada por estes insultos, que são puníveis por lei, informou a agência oficial, MENA.

No vídeo de dez minutos, Mazbuh contou que dois arrumadores de carros a assediaram sexualmente na rua, queixou-se do comportamento dos condutores da Uber, proferiu insultos contra os egípcios em geral e assegurou que o país está cada vez pior.

Entre os impropérios, disse que se sente "feliz com o que está a fazer" o presidente Abdelfatah al Sisi, com o povo, desejando que venha outro mandatário "mais injusto" para converter os egípcios em "mendigos".

Antes de ser presa, segundo o jornal oficial, Al Ahram, Mazbuh publicou outro vídeo pedindo desculpas e dizendo que se tinha queixado apenas junto do seus contactos pessoas.

As autoridades egípcios redobraram as detenções das vozes dissidentes no país e, nas últimas semanas, prenderam ativistas e bloggers por críticas nas redes sociais.

