Milhares manifestam-se na Macedónia contra mudança de nome do país

Depois de anos de impasse, as negociações entre os dois países conheceram progressos nos últimos meses, com o primeiro-ministro macedónio, Zoran Zaev, e o seu homólogo grego, Alexis Tsipras, mostrando vontade de acabar com a disputa de um quarto de século. Segundo os dois países, as negociações estão "na fase final".

Segundo o primeiro-ministro, qualquer solução será objeto de referendo e levará a uma mudança na Constituição da Macedónia.

"O VMRO-DPMNE não apoiará uma modificação da Constituição para implementar uma mudança do nome constitucional (da Macedónia). Somo muito claros em relação a isso", disse à multidão o novo presidente do principal partido da oposição, Hristijan Mickoski.

O ex-primeiro-ministro e líder do partido, Nikola Gruevski, que governou a Macedónia de 2006 a 2016 e que foi condenado na quarta-feira a dois anos de prisão num caso de abuso de poder, não esteve presente.

Por outro lado o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, apoiou o novo presidente do VMRO-DPMNE numa mensagem em vídeo na qual elogia os "líderes corajosos e sábios (...) que não se submetem à pressão de potências estrangeiras".

A Grécia considera que a Macedónia é o nome de uma sua província do norte e reivindica o legado dos antigos reis Alexandre o Grande e Filipe da Macedónia. Os macedónios reivindicam o mesmo legado.

Na ausência de um acordo, Atenas bloqueia qualquer perspetiva de integração da Macedónia na NATO ou de adesão à União Europeia.

Muitos nomes têm sido referidos como alternativa, como "Gorna Makedonija" (Alta Macedónia), "Severna Makedonija" (Macedónia do Norte), "Macedónia-Ilinden" ou "Macedónia-Skopje". Fonte ouvida pela Agência France Press disse que a preferida é Macedónia do Norte.

Um acordo com a Grécia terá de ser ratificado pelo Parlamento antes de um referendo.

Independente desde 1991, a Macedónia foi admitida nas Nações Unidas como Antiga República Jugoslava da Macedónia. É também assim que líderes europeus a designam, mas muitos países, nomeadamente os Estados Unidos e a Rússia, reconhecem o país pelo nome de Macedónia.

Com Lusa