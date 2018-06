Bayer anuncia extinção da marca Monsanto

O grupo planeia concluir a aquisição da Monsanto no próximo dia 7 de junho, depois de já ter obtido todas as aprovações exigidas pelas autoridades reguladoras.

O Governo dos EUA autorizou a Bayer a comprar a Monsanto no passado dia 29, uma operação estimada em 66 mil milhões de dólares (57 mil milhões de euros), na condição da empresa alemã se desfazer da área agrícola.

A Monsanto é a maior fornecedora de sementes do mundo e a maior parte das vendas são feitas nos Estados Unidos e na América Latina, e é também fabricante do glifosato, o herbicida mais utilizado no mundo.

Por seu lado, a Bayer é o segundo fornecedor mundial de pesticidas, desenvolvendo a maioria das atividades na Europa.

