Jovem de 18 anos morre após ser atacado por tubarão no Brasil

Segundo as fontes, a vítima, identificada como José Ernesto Ferreira da Silva, ainda foi hospitalizada em estado grave, mas acabou por sucumbir aos ferimentos provocados pelas dentadas do tubarão.

O jovem estava na praia da Piedade na companhia de um grupo de amigos e, já dentro de água, foi mordido pelo tubarão.

Rapidamente socorrido por uma equipa de salva-vidas da praia, o jovem foi retirado da água e imediatamente transportado para um hospital da zona, onde foi submetido a uma cirurgia em que lhe foi amputada uma perna.

No entanto, não resistiu aos restantes ferimentos, que não foram especificados.

Segundo dados do Comité Estatal de Monitorização de Incidentes com Tubarões (CEMIT) brasileiro, desde 1992 morreram pelo menos 25 pessoas em mais de 60 ataques de tubarões registados no litoral pernambucano.

Lusa