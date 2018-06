Kremlin convida Kim Jong Un a visitar a Rússia

Este convite do Kremnlin antecede a cimeira entre Donald Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, prevista para o próximo 12 de junho, em Singapura.

Segundo a agência de notícias Ria, o Presidente russo Vladimir Putin pode encontrar-se com Kim Jong Un à margem do Fórum Económico de Vladivostok na costa do Pacífico, no extremo leste do país, junto à fronteira com a China e a Coreia do Norte.

No passado dia 31 de maio o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, reuniu-se em Pyongyang com o chefe de Estado norte-coreano, durante o período de preparação da cimeira entre Kim Jong-un e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prevista para a próxima semana.