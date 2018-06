O polémico beijo do Presidente Duterte a uma trabalhadora filipina

Nas imagens do evento, celebrado domingo com trabalhadores filipinos no estrangeiro, Duterte chama as mulheres ao palanque com o pretexto de lhes dar um livro, enquanto pede a uma delas que o beije nos lábios, ao que ela acede.

"Tens de me pagar com um beijo, estás preparada para beijar-me?", disse à trabalhadora em troca de um exemplar do livro "O altar dos segredos: sexo, política e dinheiro na Igreja católica das Filipinas", do falecido jornalista Aries Rufo.

Enquanto a mulher lhe oferecia a face argumentando que é casada, Duterte repetiu que pretendia beijar os lábios, e após o beijo deu-lhe um abraço entre os aplausos e ovações do público, de acordo com um vídeo do canal filipino PTV4.

Pelo contrário, o vídeo oficial divulgado pelo Governo filipino não inclui este fragmento. Duterte chegou à Coreia do Sul no domingo para uma visita oficial de três dias que inclui um encontro com o seu homólogo, Moon Jae-in.

Lusa