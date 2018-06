Filho de Eduardo dos Santos investigado pela Procuradoria devido à gestão no fundo soberano

De acordo com a fonte da Procuradoria-Geral da República de Angola, a investigação visa "alguns aspetos" da gestão do FSDEA e além de José Filomeno dos Santos, filho do ex-Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, e envolve igualmente o seu sócio, o suíço-angolano Jean Claude Bastos de Morais, presidente e fundador da Quantum Global, empresa que geria a maior parte dos ativos do fundo, entretanto afastada das funções.

Ambos já foram ouvidos neste processo, de acordo com a mesma fonte.José Filomeno dos Santos, exonerado do cargo de presidente do FSDEA pelo novo chefe de Estado angolano, João Lourenço, em janeiro último, foi já constituído arguido este ano, noutro processo, neste caso envolvendo a alegada transferência indevida de 500 milhões de dólares para um banco britânico, entretanto devolvidos a Angola.

Numa entrevista emitida na sexta-feira pelo canal de televisão Euronews, realizada no âmbito da sua visita oficial a França, João Lourenço disse estar "à caça" dos recursos do FSDEA."Estamos num processo de procurar reaver esses mesmos recursos.

Como sabe, foram colocados à disposição do Fundo Soberano 5.000 milhões de dólares - nesta altura deveria existir mais do que isso - porque aquilo é um fundo de investimento e quando se investe, o objetivo é multiplicar os recursos.

O que sabemos é que temos menos do que esse valor inicial e mesmo assim temos uma ideia de onde é que esses recursos estão: nas Maurícias, em Inglaterra, noutros cantos do planeta e estamos neste momento num processo de reaver esses mesmos recursos", afirmou.

O Presidente angolano acrescentou que "o normal seria, no ato de transferência de pastas, de um conselho de administração para o outro", o anterior conselho de administração "abrir o jogo de forma transparente e dizer onde esses recursos estão".

"Isso não aconteceu e se aconteceu não foi convincente", afirmou João Lourenço, numa alusão à forma como José Filomeno dos Santos conduziu o FSDEA.

