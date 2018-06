Forças curdas anunciam retirada de cidade estratégica de Minbej, Síria

Num comunicado, as Unidades de Proteção Popular (YPG) divulgaram a "retirada" dos seus últimos "conselheiros militares" em Minbej, que formaram combatentes anti-'jihadistas' locais.

O anúncio ocorre no dia seguinte ao de uma reunião entre o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, e o seu homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, onde se chegou a um acordo sobre Minbej, segundo o Departamento de Estado.

As YPG constituem a "espinha dorsal" das Forças Democráticas Sírias (FDS), uma aliança de combatentes árabes e curdos apoiada por Washington e que desempenhou um papel chave na luta contra o EI na Síria.

Ancara considera as YPG um grupo terrorista ligado à revolta curda na Turquia e exigia há mais de um ano que os combatentes curdos deixassem Minbej.

Cavusoglu disse hoje que os combatentes curdos que abandonam Minbej devem entregar as suas armas no âmbito do acordo entre Ancara e os Estados Unidos, desconhecendo-se se as YPG concordam.

Washington indicou que Minbej será governada por "locais" aceites pelos norte-americanos e pelos turcos, após a retirada da cidade das forças curdas sírias apoiadas pelos Estados Unidos.

Lusa