Homicídios no Brasil mataram seis pessoas por hora entre 2006 e 2016

"Em dez anos, 553 mil pessoas morreram devido à violência intencional no Brasil", pode ler-se no Atlas 2018 sobre a violência, desenvolvido pela organização não governamental Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com o organismo público Instituto Brasileiro de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA).

No relatório de cerca de 100 páginas foram também atualizados os números de homicídios, sabendo-se agora que houve 62.517 mortes em 2016, acima dos 61.619 registados pelo Fórum no ano passado.

A taxa de homicídios é, assim, de 30,3 por 100 mil habitantes, 30 vezes maior do que a média europeia, diz o relatório, notando que esta taxa subiu 14% face a 2006.

O relatório mostra ainda que a taxa de homicídios caiu até 2016 nas regiões mais ricas do Brasil, como o Rio de Janeiro (menos 23%) e São Paulo (menos 46,7%) e aumentou nas mais pobres do Nordeste, como o Rio Grande do Norte, com mais 256,7%, e a Bahia, onde a taxa de homicídios praticamente duplicou.

Lusa