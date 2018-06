O falso sorriso de Kim Jong-un no encontro com Lavrov

O aperto de mão entre Lavrov e Kim Jon-un foi acompanhado dos disparos sucessivos das máquinas fotográficas, em busca dos melhores instantes. O cumprimento teve como pano de fundo uma enorme pintura de um mar revolto, um quadro com uma imagem de agitação, que tem também marcado as negociações que antecedem o encontro entre o Presidente dos EUA e o líder da Coreia do Norte, marcado para 12 de junho, em Singapura.

A Rússia fez questão de marcar posição e demonstrar que está a acompanhar o processo de desnuclearização da península coreana, "concentrando-se no fortalecimento da coordenação para procurar soluções políticas e diplomáticas" para os problemas da região, referiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

O registo do encontro em Pyongyang coube apenas aos repórteres da Coreia do Norte, como é habitual no regime de Kim Jong-un, mas o chefe da diplomacia russa tratou de divulgar de partilhar o vídeo da estação de televisão norte-coreana no Youtube.

A Rossiya-1, TV estatal russa, divulgou as imagens e isolou o momento de modo a que fosse o mais favorável possível aos dirigentes russos, interessados em manter o melhor relacionamento com Pyongyang. Nas redes sociais, as reações não se fizeram esperar e foram muitos os utilizadores que realçaram o falso sorriso de Kim Jong-un.

A expressão do líder norte-coreano terá sido alvo de tratamento digital, garantem os mais atentos, que publicarem a imagem com em sem alterações, onde se pode ver que numa delas Kim Jong-un esboça um sorriso ligeiro.