Tribunal dá razão a pasteleiro que recusou servir casal gay

O caso remonta a 2012, quando David Mullins e Charlie Craig foram até à pastelaria de Jack Phillips no Colorado encomendar o bolo de casamento. Na altura, o casamento homossexual ainda não era legal no estado norte-americano e Mullins e Craig planeavam casar-se no Massachusetts.

A polémica surgiu quando o pasteleiro se recusou a servir o casal gay alegando crenças religiosas e liberdade de expressão.

O caso foi então julgado por uma comissão federal de direitos civis, com membros republicanos e democratas, que tem como função avaliar e pronunciar-se sobre casos que envolvam direitos individuais, e que condenou veemente o pasteleiro pela recusa do serviço.

Agora, num caso que opunha Jack Phillips e essa mesma comissão, o Supremo Tribunal colocou-se do lado do pasteleiro. No texto, muito crítico da forma como Phillips foi tratado pela agência federal, o tribunal refere que a comissão revelou uma "hostilidade clara e inadmissível" às motivações religiosas do pasteleiro, que desvalorizou a sua fé, chegando mesmo a dizer que os argumentos do homem são tão válidos como outros utilizados para defender a escravatura ou o Holocausto.

A decisão do Supremo Tribunal está a chocar os Estados Unidos. Acontece depois de duas decisões em sentido contrário, a da tal comissão de direitos civis e outra do Tribunal do Colorado.

É mais focada na forma como os argumentos do pasteleiro foram tratados antes, do que na possível discriminação do casal gay. Sobre isso, na nota final pode apenas ler-se que casos como este devem ser resolvidos com tolerância, sem desrespeito indevido para com crenças religiosas sinceras mas sem sujeitar pessoas gays a situações indignas, quando procuram bens e serviços no mercado comum.