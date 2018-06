Francês ganha lotaria pela segunda vez em menos de dois anos

O vencedor, que se mantém em anonimato, ganhou o prémio de 1 milhão de euros pela primeira vez em novembro de 2016. No entanto, o facto de ter vencido não o demoveu de continuar a apostar todas as semanas.

Contra todas as probabilidades, o francês voltou a vencer o primeiro prémio da lotaria "My Million" no mês passado.

Na papelaria da região de Alta Saboia, a sudeste da França, onde o ingresso foi comprado, o responsável disse que o francês teve uma grande reação ao prémio e que ele já "está habituado a vencer". Acrescentou ainda, segundo avança o jornal francês "Le Parisien", que continuará a jogar.

Os matemáticos citados pelo "Le Parisien" disseram que a probabilidade de ganhar o My Million é de uma em 19 milhões, subindo para uma em 16 mil milhões em caso de dupla vitória.