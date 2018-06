Mariano Rajoy admite abandonar a política de "forma definitiva"

"Não faz sentido continuar mais tempo aqui (na política)", disse Rajoy em entrevista à rádio Cope, acrescentando que vai decidir em breve o "futuro" depois de uma vida política de "enorme intensidade".



O ex-presidente do Executivo espanhol do Partido Popular, afastado por uma moção de censura na semana passada, disse que "há mais coisas para fazer na vida" além do desempenho de atividades políticas.



Rajoy afirmou também que o "centro-direita" espanhol "não tem de ser reconstruído", reagindo de forma direta às palavras de Jose Maria Aznar, ex-líder do PP e antigo primeiro-ministro que na terça-feira se ofereceu para colaborar na "reconstrução" do campo político do Partido Popular.

Lusa