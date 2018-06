Prémio Princesa das Astúrias da Investigação Científica para métodos para o estudo do ADN

O júri do prémio considerou que Svante Pääbo “abriu um novo campo de investigação”, a paleogénica, que permitiu conhecer a evolução recente de numerosas espécies, incluindo a humana.

O premiado desenvolveu métodos precisos para o estudo do ADN antigo que permitiu a recuperação e a análise do genoma de espécies desaparecidas há centenas de milhares de anos.

Svante Pääbo dirigiu o projeto de sequenciação completa do genoma do homem de Neandertal, espécie extinta há cerca de 30.000 anos, cuja investigação foi publicada no número de maio de 2010 da revista Science e cujo resultado definitivo foi apresentado à comunidade científica internacional em março de 2013.

Este é o sétimo galardão que a fundação espanhola anunciou este ano, depois já ter concedido à organização Amref o prémio da Cooperação Internacional, à jornalista mexicana Alma Estela o da Comunicação, ao cineasta norte-americano Martin Scorsese o das Artes, aos alpinistas Reinhold Messner (Itália) e Krzysztof Wielicki (Polónia) o dos Desportos, à escritora francesa Fred Vargas o das Letras e ao filósofo norte-americano Michael J. Sandel o das Ciências Sociais.

Cada premiado recebe uma escultura do pintor e escultor espanhol Joan Miró -- símbolo que representa o galardão -, 50.000 euros, um diploma e uma insígnia entregues numa cerimónia solene presidida pelo rei de Espanha, Felipe VI, que terá lugar em outubro no teatro Campoamor, em Oviedo.

Os Prémios Princesa das Astúrias distinguem o "trabalho científico, técnico, cultural, social e humanitário" realizado por pessoas ou instituições a nível internacional.



Lusa