Morreu Anthony Bourdain, um dos chefs mais famosos do mundo

A CNN avança que Bourdain enforcou-se. O chef norte-americano tinha 61 anos.

Bourdain tornou-se famoso com o livro "Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly" lançado em 2000 e com o programa de "aventuras culinárias "No Reservations".

Esteve em Portugal em 2017 a gravar um episódio no Porto.