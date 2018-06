Furação Bud aumenta de intensidade na costa do México

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos divulgou que o Bud teve esta segunda-feira ventos máximos de 195 quilómetros por hora e que estava a cerca de 705 quilómetros da Península da Baixa Califórnia, no México, movendo-se a uma velocidade de 11 quilómetros por hora.

Os meteorologistas esperam que o furacão possa ainda aumentar mais a sua intensidade, antes de começar a registar-se uma tendência para que comece a enfraquecer já na terça-feira.

"As águas mais frias em redor da Baixa da Califórnia devem reduzir intensidade do Bud abaixo do estado de furacão antes que chegue a terra", salienta o centro norte-americano.



Lusa