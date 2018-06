Momentos divertidos dos filhos dos duques de Cambridge invadem internet

Os dois momentos aconteceram na altura em que a família estava reunida no terraço do Palácio de Buckingham para observar o desfile aéreo, o Trooping the Colour, que marca o aniversário oficial da rainha Isabel II.

Savannah, uma das primas mais velhas dos filhos de William e Kate, aproveitou o momento para tapar a boca do primo George e, parecendo saber que estava a ser filmada, mostrou um sorriso para as câmaras. Sorriso este que os internautas não estão a deixar passar, considerando-o quase diabólico.

Já a princesa Charlotte estava tão interessada em ver os aviões, que acabou por escorregar. A mãe, a duquesa de Cambridge, estava atenta e rapidamente amparou a criança, que pareceu assustada com a situação e acabou no colo de Kate.