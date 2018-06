Navio com mais de 600 migrantes permanece no mar após Itália e Malta recusarem desembarque

No navio Aquarius permanecem 400 pessoas que tinham sido resgatadas pela marinha italiana, pela guarda costeira e por navios de carga privada, assim como outros 229 migrantes que foram resgatados pela ONG francesa SOS Mediterranee da água ou de barcos que punham a vida dos tripulantes em perigo.

Entre os migrantes acolhidos no navio Aquarius, pertencente à SOS Mediterranee, encontram-se 123 menores desacompanhados e sete mulheres grávidas.

A recusa italiana em deixar desembarcar os migrantes está relacionada com a posição do novo governo populista, que prometeu impedir que o país se torne no "campo de refugiados da Europa".

"A partir de hoje, a Itália também começa a dizer NÃO ao tráfico de seres humanos, NÃO ao negócio da imigração clandestina", escreveu hoje numa mensagem na rede Twitter o ministro do Interior, Matteo Salvini, líder do partido da Liga, anti-migrantes.

O governo italiano remeteu para Malta a responsabilidade de receber as pessoas que estão no navio, segundo uma declaração conjunta de Matteo Salvini e do ministro italiano dos Transportes Danilo Toninelli, que faz parte do Movimento 5 Estrelas, que integra também o novo governo.

Malta "não pode imaginar que a Itália vai continuar a enfrentar esse gigantesco fenómeno na solidão", lê-se no comunicado.

No entanto, o governo maltês também recusou a entrada dos migrantes, defendendo que o navio recolheu os passageiros em águas controladas pela Líbia, e as autoridades italianas coordenam as operações de busca e resgate.

O Centro de Coordenação de Resgate Maltês "não é nem a autoridade competente nem a coordenadora", diz o Governo em comunicado.

A SOS Mediterranee disse que as autoridades maltesas de busca e salvamento foram contactadas pelos italianos "para encontrar a melhor solução para o bem-estar e segurança" das pessoas no navio.

O Governo italiano anunciou entretanto que enviou ajuda médica e humanitária para o navio, mas mantém a recusa em deixar os migrantes desembarcar no seu território.

Lusa