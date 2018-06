Socorristas procuram 200 desaparecidos soterrados pelo vulcão de Fogo

Suspensas na noite de quarta-feira devido à instabilidade do vulcão, que continua a fumegar, as buscas recomeçaram nas últimas horas, sob a pressão das famílias desesperadas, por não poderem velar e sepultar os seus mortos.

Segundo um socorrista, que desejou preservar o anonimato, a temperatura da espessa camada de cinzas e detritos ainda supera os 80 graus Celsius a cinco centímetros de profundidade.

"Todos os restos humanos que conseguimos recuperar desfazem-se nas nossas mãos", explicou.

Os sobreviventes sabem-no, mas não admitem abandonar os seus próximos.

Carlos Renato Cortés tem ido todos os dias participar nas buscas, desde a erupção de 3 de junho. Com uma pá e uma forquilha, sonda o solo, sem parar, à procura dos seus três irmãos presos na casa do seu cunhado, enterrado com a sua esposa e o filho, na casa contígua à sua.

Este homem de 44 anos teve de renunciar a procurar a sua esposa, Maria Hortensia, e três dos seus filhos, soterrados em casa, sob enormes pedras. Só sobreviveu um filho, por estar ausente no momento do drama.

"Apenas desejamos encontrá-los, mas o Governo não nos dá nada para desobstruir", deplorou Cortes.

"Agora, esta zona é um cemitério", disse, desolado, o padre católico Eliecer Rodríguez, referindo-se à povoação arrasada.

De uma violência inédita desde há várias décadas, a erupção fez 110 mortos e 197 desaparecidos, segundo os números oficiais.

O religioso deambula por entre os detritos, aspergindo-os, para solicitar "o repouso eterno" das vítimas e o "reconforto" das famílias. Três religiosas e outros fiéis acompanham os religiosos, de rosário na mão.

Um grupo de habitantes conseguiu que fossem enviadas duas escavadoras para San Miguel Los Lotes, apesar da ameaça constante do vulcão, cuja cratera continua a lançar fumos até mil metros de altura.

A atividade vulcânica persistente desta montanha, com 3.763 metros de altura, situada 35 quilómetros a sudoeste da capital, coloca sérios riscos às equipas de socorro, que continuam à mercê das projeções ou dos gases tóxicos, sublinhou o Instituto da Vulcanologia.

"As operações de busca, localização e recuperação dos corpos vão continuar pelo tempo que for preciso. Os habitantes poderão regressar à sua comunidade e vão receber a assistência do governo", garantiu Sérgio Cabanas, secretário da Coordenação Nacional da Luta contra as Catástrofes Naturais, em comunicado publicado na noite de domingo.

Cabanas tem estado sob crítica, acusado de não ter ordenado a retirada atempada da zona ameaçada.

A tragédia também afetou a popularidade, já com problemas, do presidente Jimmy Morales, um antigo ator de televisão, abalado por acusações de corrupção.

Alvo de petições que reclamam a sua demissão por negligência na gestão da catástrofe, Morales preferiu deixar aos familiares a decisão de transformar o local em cemitério, o que obrigaria a interromper definitivamente as buscas.



