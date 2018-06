Detidos 5 suspeitos por roubo de quadros de Rubens e Renoir em Itália

As obras, porém, ainda não foram encontradas e as buscas continuam, mesmo depois de feitas as detenções dos cinco suspeitos, quatro italianos e um croata, de acordo com as fontes do processo citadas pela ANSA.

Os suspeitos conseguiram roubar os quadros de Peter Paul Rubens e de Auguste Renoir durante um encontro com dois vendedores de arte, em Monza, Itália.

Assumindo o papel de compradores, transportaram as obras para uma viatura, que lhes garantiu a fuga.

Três dos suspeitos ficaram em prisão preventiva, enquanto outros dois, pai e filho, ficaram sujeitos a termo de identidade e residência, uma vez que se pensa terem fornecido apenas apoio logístico.

Os quadros roubados de Rubens e Renoir estão avaliados em 26 milhões de euros.

