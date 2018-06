É oficial: a Macedónia vai mudar de nome

A Grécia sempre se opôs a que o Estado independente, criado no início dos anos 90, na sequência da desagregação da Jugoslávia, se chamasse apenas "Macedónia".

Atenas sempre alegou que tinha uma região com esse nome, pelo que não poderia haver um país que também se chamasse assim. A Macedónia passou por isso a chamar-se até hoje "Antiga República Jugoslava da Macedónia".



A referência à antiga jugoslávia nunca foi no entanto bem aceite pela maioria da população e, ao fim de várias décadas, as autoridades de Skopje chegaram agora a um entendimento com o governo de Atenas, de Alexis Tsipras, para que passe a ser usado o nome "República da Macedónia do Norte".