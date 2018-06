"Entendemo-nos bem, tivemos uma ótima relação"

Os dois líderes estiveram reunidos em privado, apenas com a presença de tradutores, e tiveram uma reunião bilateral. No final do encontro, assinaram um acordo e prometeram mudar as relações entre os dois países. Trump garantiu a segurança da Coreia do Norte e Kim Jong-Un a total desnuclearização.

Donald Trump foi o primeiro Presidente dos Estados Unidos a estar com um líder da Coreia do Norte.