O que está escrito no documento assinado por Trump e Kim

O documento ainda não foi divulgado oficialmente pelas delegações presentes na Cimeira de Singapura, mas contém apenas estes quatro pontos, de acordo com fotografias captadas pelos repórteres presentes no local.

Os Estados Unidos e a Coreia do Norte compromentem-se a estabelecer novas relações de acordo com o desejo de paz e prosperidade dos povos dos dois países. Os Estados Unidos e a Coreia do Norte unirão esforços para construir um regime de paz duradouro e estável na península coreana. Reafirmado a Declaração de Panmunjom de 27 de abril [assinada pelos Presidente das duas Coreias] , a Coreia do Norte compromete-se a trabalhar no sentido da completa desnuclearização da Península Coreana. Os Estados Unidos e a Coreia do Norte comprometem-se a restituir os restos mortais dos prisioneiros de guerra ou desaparecidos em combate (POW/MIA) e a restituição imediata dos que já estão identificados.

"Desnuclearização completa da Península da Coreia"

De acordo com a agência France Presse, o texto não menciona a exigência norte-americana pré-cimeira de "desnuclearização completa e irreversível" - a fórmula que significa o abandono completo do armamento e a aceitação de missões de inspeção -, mas reafirma o compromisso anterior, mais vago, sem adiantar um calendário para o processo.

Tendo em conta este objetivo, é reafirmada neste acordo a Declaração de Panmunjon, assinada em abril passado pelas duas Coreias e que inclui o compromisso de desnuclearização pela Coreia do Norte.

Fica, assim, por conhecer o calendário do processo, apesar de Donald Trump ter afirmado, quando questionado, que irá começar "muito rapidamente".

Por seu turno, Kim Jong-un referiu que se "virou a página do passado", depois de serem ultrapassados "numerosos obstáculos" para realizar um encontro que é "um bom prelúdio de paz".

EUA "garantem a segurança da Coreia do Norte"

No mesmo texto, de acordo com a AFP, os Estados Unidos "garantem a segurança da Coreia do Norte", sem especificar medidas concretas.

"O Presidente Trump compromete-se a fornecer as garantias de segurança" à Coreia do Norte, cita a agência francesa.

O líder norte-americano destacou a "relação muito especial" estabelecida com Kim Jong-un e considerou que o "encontro fantástico" de hoje correu "melhor do que se poderia imaginar", uma vez que permitiu fazer "muitos progressos".

Novas relações entre os dois países no sentido "da paz e da prosperidade"

O Presidente norte-americano e o líder norte-coreano comprometem-se a estabelecer "novas relações" entre os dois Estados, "de acordo com o desejo dos povos dos dois países de que haja paz e prosperidade".

Ambas as nações "unirão esforços para construir um regime de paz duradouro e estável na península coreana", é também referido.

Troca de restos mortais de prisioneiros de guerra

O documento refere a recuperação dos restos mortais de prisioneiros de guerra e informações sobre soldados desaparecidos em combate durante a Guerra da Coreia (1950-1953), incluindo "a repatriação imediata dos [restos mortais] que forem identificados".

Os corpos de mais de 7.800 militares norte-americanos continuam por localizar desde o final da guerra na península.

Futura reunião de alto nível EUA-Coreia do Norte

Ficou também definido, na declaração conjunta, que o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, irá reunir-se o mais rapidamente possível com um alto funcionário norte-coreano, não identificado, para prosseguir com as negociações.