PCP admite "passo" para solução pacífica se Trump cumprir

"Poderá representar um passo no sentido de uma solução pacífica para um conflito que se arrasta há mais de 65 anos devido a uma política que se caracteriza por uma intransigência e caráter agressivo dos EUA, que mantém um poderoso dispositivo militar na Coreia do Sul", disse, em declarações à agência Lusa.

Há quase um ano, em entrevista à Lusa, o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, afirmou-se disponível para condenar atos beligerantes do líder norte-coreano, Kim Jong-un, através de um voto no parlamento português, desde que o texto desaprovasse igualmente as provocações norte-americanas, em favor de uma "solução política, sem violência militar".

"Gostaríamos de recordar que, no passado, também foram estabelecidos acordos e compromissos entre a República Popular Democrática da Coreia [Coreia do Norte] e os EUA que, posteriormente, não foram cumpridos pela parte norte-americana", lembrou Pedro Guerreiro.

Por isso, sublinhou, "a solução para este conflito passa, necessariamente, pelo respeito pelos princípios de soberania e independência nacionais e o direito do povo coreano a decidir sobre os seus próprios destinos, tendo em vista a concretização de uma sua aspiração: a reunificação pacífica da Coreia".

O membro do secretariado do Comité Central do PCP, que recordou outras quebras de compromissos por parte do líder norte-americano, Donald Trump - como os acordos nuclear com o Irão ou climatéricos de Paris -, considerou essencial que seja dada "garantia de efetivas medidas de segurança, com vista ao objetivo da paz estável e duradoura" na península coreana, finalmente "livre de armas nucleares e de forças estrangeiras estacionadas".

"É um processo complexo, mas a realidade demonstra que os EUA têm de mudar posicionamento em relação a este conflito e, finalmente, aceitar um acordo de paz que têm vindo a negar", afirmou Pedro Guerreiro.

A cimeira de Singapura foi o primeiro encontro entre os líderes dos dois países depois de décadas de confrontos políticos no seguimento da Guerra da Coreia (1950-53) e de 25 anos de tensão sobre o programa nuclear de Pyongyang, na sequência da II Guerra Mundial e da disputa de influência geopolítica entre soviéticos e norte-americanos, denominada "Guerra Fria".

Os líderes dos EUA e da Coreia do Norte apertaram hoje as mãos e acordaram a "total desnuclearização" da península coreana.

Na declaração inicial, Trump disse que deu "garantias de segurança" à península coreana e que em troca recebeu a promessa de total desnuclearização do programa de armamento norte-coreano, considerando que as negociações correram "muito bem", mas avisando que o processo é longo e que deverá ser necessário um segundo encontro com o seu homólogo coreano.

O encontro formal começou pouco depois das 09:00 de terça-feira (02:00 em Lisboa), num hotel em Singapura, e resulta de uma corrida contra o tempo - com uma frenética atividade diplomática em Washington, Singapura, Pyongyang e na fronteira entre as duas Coreias -, em que houve anúncios, ameaças, cancelamentos e retratações surpreendentes.

Lusa