Ministro da Cultura espanhol demite-se por polémica de fuga ao Fisco

"Há momentos em que nos temos de retirar, e eu amo a Cultura", disse Huerta na conferência de imprensa em que revelou que tinha apresentado a demissão ao primeiro-ministro, Pedro Sánchez, com quem tinha estado pouco antes.

Màxim Huerta abandona o lugar depois desta quarta-feira de manhã se ter sabido que tinha liquidado uma dívida de 366.000 euros ao Fisco de uma multa imposta pelo Tribunal Superior de Justiça de Madrid.

O ex-ministro que é um ex-jornalista, ex-comentador televisivo e escritor, explicou que não tinha feito nada ilegal e que se retirava para proteger o novo Governo socialista liderado por Pedro Sánchez de críticas.

Màxim Huerta tinha tomado posse da pasta ministerial na passada quinta-feira num ato solene perante o rei, Felipe VI, menos de uma semana depois de o PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) ter afastado o anterior Governo do Partido Popular (direita), presidido por Mariano Rajoy.

Pedro Sánchez, que prometeu limpar as instituições espanholas da corrupção existente durante os Governos da direita, foi pressionado durante todo o dia para afastar Huerta.

O jornal online El Confidencial revelou esta manhã que o ministro tinha sido multado por não ter declarado mais de 218.000 euros ao Fisco entre 2006 e 2008.

Huerta recorria a uma sociedade, a Almaximo Profesionals de la Imagen SL, para reduzir a tributação de um rendimento que auferia na cadeia de televisão Telecinco, com a participação num programa de grande audiência.

O jornalista conseguiu, assim, evitar ser tributado no regime geral do IRS (imposto sobre o rendimento das pessoas singulares), com uma tabela mais gravosa.

A Agência Tributária espanhola detetou o desvio e o jornalista foi notificado pela Justiça em maio do ano passado, tendo pago a sanção à qual foi condenado.



Lusa