EUA mantêm sanções até "completa desnuclearização" da Coreia do Norte

Em Seul, para discutir os resultados da histórica cimeira com os ministros dos Negócios Estrangeiros do Japão e da Coreia do Sul, Taro Kono e Kang Kyung-wha, respetivamente, Mike Pompeo reiterou que os "Estados Unidos ainda querem a "completa, verificável e irreversível" desnuclearização da Coreia do Norte.

Na quarta-feira, o chefe da diplomacia norte-americana disse esperar que "o essencial do desarmamento nuclear" da Coreia do Norte ocorra até ao final do mandato de Donald Trump, em 2020.

O Presidente dos Estados Unidos e o líder norte-coreano tiveram, na terça-feira, um encontro histórico em Singapura, no final do qual Donald Trump disse estar preparado para iniciar uma nova etapa nas relações com a Coreia do Norte e Kim Jong-un comprometeu-se com a desnuclearização completa do arsenal de Pyongyang.

Lusa