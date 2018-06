Polícia francesa prende os pais de criança assassinada há 30 anos

No dia 11 de outubro de 1987, o pequeno cadáver mutilado da menina foi encontrado junto à autoestrada A10 que liga Paris a Tours, na região do Loire, centro de França.

Na altura as autoridades não conseguiram identificar o cadáver, apesar das fotografias que foram amplamente divulgadas na imprensa francesa e em 30 países.

No final dos anos 1980, o caso interessou a opinião pública francesa. Milhares de pessoas, sobretudo em escolas e hospitais, foram interrogadas pela polícia na tentativa de identificar o corpo que media 95 centímetros.

Os especialistas forenses revelaram agora que os ferimentos detetados no cadáver podem ter sido provocados por um ferro de engomar. Admitem ainda que o corpo foi mordido por um ser humano, provavelmente uma mulher.

Na altura em que o corpo foi encontrado, o juiz de instrução afirmou que se tratava de um "caso de antropofagia com remoção de carne".

Processo reaberto em 2017, pais detidos esta terça-feira

O caso conheceu desenvolvimentos depois de efetuados testes de ADN a um irmão da criança, envolvido noutro caso, o que permitiu a descoberta da identidade da vítima.

As autoridades cruzaram também as novas informações forenses "com um outro caso" e que permitiu identificar os pais da criança que foram detidos pela polícia esta semana na região de Paris.

O casal, acusado de homicídio, ocultação de cadáver e prática de maus tratos contra criança menor de 15 anos de idade, vai ser presente hoje a um juiz de Blois no centro de França.

Em 1986, criança foi sepultada no cemitério de Suèvres, próximo do local onde foi descoberto o corpo. Na sepultura que costuma estar coberta de flores encontra-se uma lápide com a inscrição: "Aqui jaz um anjo".

Lusa