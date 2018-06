Três mortos em tiroteio durante campanha eleitoral na Turquia

De acordo com os media turcos, o tiroteio envolveu a comitiva do deputado Ibrahim Halil Yildiz, do partido do poder, de Recep Tayyip Erdogan, durante uma visita a Suruç, uma localidade na fronteira com a Síria.

No entanto, não são claras as circunstâncias em que ocorreu o tiroteio.

A agência noticiosa estatal, Anadolu, refere que a comitiva do deputado foi atacada por pessoas armadas com paus e facas e que no ataque estão implicados filiados do partido pró-curdo HDP. Entre os mortos está um irmão do deputado.

Já os media pró-curdos sustentam que foi o corpo de segurança do deputado Yildiz que abriu fogo num mercado dae Suruç, depois de a comitiva ter sido recebida de forma hostil pelos comerciantes.

Segundo o gabinete do governador da província de Saliurfa, onde Suruç está localizada, uma "luta entre dois grupos" causou três mortos e nove feridos.

O porta-voz do Presidente turco, Recep Erdogan, utilizou o Twitter para repudiar "fortemente este ataque horrível" e que os autores "serão levados à justiça".

A 24 de junho realizam-se na Turquia, em simultâneo, as eleições legislativas e presidenciais, antecipadas.



Lusa