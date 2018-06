António Guterres vai reunir-se com Putin e Lavrov e vai assistir ao Mundial 2018

A porta voz do Governo russo, María Zajárova, informou hoje que "nos dias 20 e 21 de junho, o secretário-geral da ONU, Guterres, visitará a Rússia a convite do presidente do país, Vladimir Putin, estando também previstas negociações com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergéy Lavrov".

Segundo Zajárova, no centro das conversações estará a discussão sobre o cenário das relações internacionais e o papel da ONU na resolução de conflitos, incluindo o da Síria.

Guterres terá ainda uma reunião com o patriarca da Igreja Ortodoxa russa.

O ex-primeiro-ministro português aproveitará ainda para assistir a uma partida de futebol do Mundial2018, que se disputa de 14 de junho a 15 de julho, na Rússia, anunciou a porta-voz russa.

A seleção portuguesa disputará o segundo jogo da fase de grupos frente a Marrocos, em Moscovo, em 20 de junho, data que coincide com a estadia do dirigente da ONU no país russo.

A equipa das 'quinas' defronta hoje os espanhóis em Sochi, às 19:00, sendo que no dia 25, enfrentará o Irão, de Carlos Queiroz, em Saransk, nos restantes jogos do Grupo B do Campeonato do Mundo.