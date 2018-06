Chicago dá luz verde a Elon Musk para começar a construir túneis de alta velocidade

Mais rápido e mais barato. Será assim o Chicago Express Loop. A empresa de Elon Musk teve luz verde do município de Chicago para começar a escavar os túneis onde vão circular veículos elétricos que farão a ligação entre o centro da cidade de Chicago e o Aeroporto Internacional O'Hare.

A viagem irá demorar 12 minutos e a velocidade máxima chegará aos 241 km/h.

Cada veículo poderá transportar até 16 passageiros e bagagens. Haverá ligações de 30 em 30 segundos, 20 horas por dia. As viagens vão custar 5 dólares.

Os modelos das cabines são inspirados no Tesla Model X. As cabines serão climatizadas e terão rede wi-fi.

O Chicago Express Loop é 100% financiado por Elon Musk e custará mil milhões de dólares.

Este anúncio conjunto com o mayor de Chicago surge um mês depois de Elon Musk ter apresentado avanços projeto de túneis de alta velocidade em Los Angeles, Califórnia.