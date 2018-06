Ex-diretor da campanha de Trump vai aguardar julgamento na prisão

A juíza Amy Berman Jackson avaliou a situação a pedido dos procuradores do caso, que acusam Manafort de tentativas de obstrução da justiça.

Os advogados de defesa negaram a acusação e consideraram que os procuradores montaram "uma conspiração sinistra" a partir de "contactos inócuos" com testemunhas.

Manafort é o primeiro responsável da campanha de Trump a ser detido no âmbito da investigação do conselheiro especial Robert Mueller à eventual interferência russa nas eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2016.

Paul Manafort aguarda julgamento por lavagem de dinheiro, fraude fiscal e bancária e lobbying ilegal, acusações que nega.



Lusa