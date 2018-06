Stephen Hawking sepultado ao lado de Newton e Darwin na Abadia de Westminster

POOL New

O físico tinha deixado expresso um desejo: que fosse gravado na sua lépide o resumo da sua obra de vida, a "equação Hawking".

Hawking foi sepultado entre Newton, que formolou a lei da gravitação universal e lançou as bases da matemática moderna, e de Darwin, autor da teoria da evolução das espécies através da selecção natural.

O ator britânico Benedict Cumberbatch, o físico americano Kip Thorne e o astrónauta britânico Tim Peake também estiveram na cerimónia.

Na abadia de Westminster estão sepultadas algumas das pessoas mais relevantes na história do Reino Unido, desde monarcas e políticos a cientistas e escritores.

Os últimos enterros de cientistas foram os de Ernest Rutherford, um pioneiro da física nuclear, em 1937, e de Joseph John Thomson, em 1940.

"Um dos melhores cientistas de todos os tempos"

O cientista Stephen Hawking morreu em março, aos 76 anos, em sua casa, em Cambridge.

Passou a maior parte da sua vida numa cadeira de rodas e a comunicar por um computador. Era portador de esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença rara, degenerativa, que paralisa os músculos do corpo. A doença foi detectada quando tinha 21 anos. Na altura, os prognósticos eram de dois anos de vida.

Formou-se em Física na Universidade de Oxford, doutorou-se em Cambridge onde, mais tarde, deu aulas.

O fisico destacou-se sobretudo pelos estudos inovadores do universo. Teve um papel decisivo na investigação dos buracos negros e na conceção do tempo e espaço cósmicos.

A vida do britânico foi retratada há quatro anos no cinema, com o filme "A Teoria de Tudo", protagonizado pelo ator Eddie Redmayne.