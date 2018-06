Pelo menos 19 mortos em ataque durante o cessar-fogo no Afeganistão

Os ataques ocorreram num fim de semana em que os combatentes dos talibãs e das forças de segurança celebravam o terceiro e último dia de um acordo de cessar-fogo, observado devido ao fim do ramadão, ao qual apenas o grupo Daesh não aderiu.

Este ataque suicida, o segundo em dois dias, ocorreu no exterior do gabinete do governador da província de Nangarhar, indicou o seu porta-voz à AFP.

O mesmo porta-voz, Attahullah Khogyani, disse às agências que do ataque resultaram, pelo menos, 19 mortos e 45 feridos.

Um outro ataque no sábado matou, pelo menos, 36 pessoas e feriu 65, de acordo com Najibullah Kamawal, diretor do departamento de saúde da província.

O atentado não foi reivindicado, mas é atribuído ao Daesh, que não aderiu ao cessar-fogo e manteve conflitos com os talibãs no passado.

Pelo seu lado, os talibãs anunciaram este domingo que pretendem retomar os combates após o cessar-fogo.

"O cessar-fogo termina esta noite e as nossas operações serão retomadas, se Deus quiser. Não temos nenhuma intenção de prolongar este cessar-fogo", declarou o porta-voz talibã Zabihullah Mujahid, numa mensagem transmitida à AFP.

O presidente Ashraf Ghani tinha anunciado no sábado o prolongamento do cessar-fogo do lado governamental e apelou para que os também aderissem.

Tratou-se do primeiro cessar-fogo formal à escala nacional depois da invasão norte-americana em 2001 e as cenas de alegria que suscitou revelaram a esperança de paz entre os afegãos.

Também deu origem, nos últimos dias, a cenas de confraternização entre combatentes talibãs, civis e membros das forças de segurança.

Lusa