Melania "detesta ver crianças separadas das suas famílias", primeira-dama contra política de Trump

Washington informou, na passada sexta-feira, que a nova política de "tolerância zero" na fronteira com o México conduziu, a partir de meados de abril, num período de cerca de seis semanas, a que 2 mil crianças fossem separadas dos seus pais, detidos por estarem ilegalmente nos Estados Unidos.

"A senhora Trump detesta ver crianças separadas das suas famílias e espera que os dois lados do Congresso possam finalmente elaborar uma reforma migratória bem sucedida", disse à CNN Stephanie Grisham, diretora de comunicação da primeira-dama.

Melania, ex-modelo eslovena-americana, "acredita que o país deve impor o respeito à lei, mas também é preciso governar com o coração", referiu Grisham.

De acordo com a Associated Press, centenas de crianças, filhas de imigrantes, estão separadas dos pais, nas instalações da guarda de controlo de fronteira no sul do Texas.

Donald Trump defende uma ampla reforma migratória e responsabiliza os democratas por esta situação.

"Pelo menos uma vez, os democratas poderiam contribuir para uma solução sobre esta separação forçada das famílias na fronteira e trabalhar com os republicanos para alcançar uma nova lei", escreveu este sábado no Twitter.

De acordo com as normas em vigor, as autoridades das zonas de fronteira têm indicações para separar famílias de imigrantes de modo a dissuadi-las de entrar clandestinamente nos Estados Unidos, como os filhos menores.

Política "cruel e imoral"

A política de Trump tem gerado grande controvérsia e as críticas têm surgido também entre apoiantes republicanos.

Laura Bush, antiga primeira-dama, mulher de George W. Bush, republicano e 43.º Presidente dos Estados Unidos, de 2001 a 2009, manifestou-se contra a separação de famílias de migrantes nas zonas de fronteira.

Num artigo publicado no The Washington Post, Laura Bush considera a separação das crianças dos seus pais como "cruel, imoral e de partir o coração".