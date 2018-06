Quando as crianças fazem das suas... os pais é que pagam

O incidente aconteceu no Centro Comunitário de Tomahawk Ridge, em Overland Park, no estado norte-americano do Kansas. O momento ficou gravado na câmara de videovigilância.

As imagens, que pode ver no vídeo, mostram o rapaz a tentar alcançar o topo da escultura e esta a cair para a frente.

Na altura nada aconteceu, mas dias depois, a família recebeu uma conta de 132 mil dólares da seguradora da Câmara de Overland Park, que alegava que não havia reparação possível da peça.

Segundo a ABC News, a carta acusa os pais de irresponsabilidade na supervisão da criança e de um comportamento negligente.

"Fiquei surpreendida e bastante ofendida por me chamarem negligente", confessou a mãe da criança, Sarah Goodman, à emissora norte-americana. "Eles trataram isto como uma cena de crime."

O artista responsável pela escultura revelou que demorou dois anos a criar a peça e que esta estava avaliada em 132 mil dólares. Bill Lyons avaliou os danos e concluiu que não havia reparação possível.

A autarquia da cidade alega que a escultura não estava "permanentemente fixada", mas que estava suficientemente segura ao pedestal. Contudo, esta é uma declaração que não satisfaz os pais.

"Ninguém espera que ao vir a um sítio onde as crianças são convidadas a entrar, tem de se preocupar que uma peça de 132 mil dólares possa cair em cima dos seus filhos", defendeu a mãe, dizendo ainda que a peça tinha caído em cima do seu filho porque não estava corretamente presa e não tinha segurança.