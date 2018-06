EUA reiteram à Rússia compromisso para cessar-fogo no sudoeste da Síria

"O secretário Pompeo voltou a enfatizar o compromisso dos Estados Unidos para o cessar-fogo no sudoeste da Síria, que foi aprovado pelo Presidente Trump e pelo Presidente Putin há um ano", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, em comunicado.

Segundo Heather Nauert, o responsável pelas Relações Exteriores dos Estados Unidos considerou que "é crucial", tanto para a Rússia como para o governo sírio, aderirem ao acordo e garantirem que "não há nenhuma atividade unilateral" na área.

Nas últimas semanas, as forças do governo sírio enviaram reforços para as províncias de Deraa e Al Quneitra, no sudoeste do país, como um preparativo para uma possível ofensiva na área.

Nestas regiões está em vigor um cessar de hostilidades em vigor desde julho de 2017, promovido pelos Estados Unidos, Rússia e Jordânia.

Washington e Amã apoiam a oposição síria, enquanto Moscovo é aliada do governo de Damasco.

Lusa