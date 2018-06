Merkel desmente Trump sobre aumento do crime na Alemanha

"As novas estatísticas sobre criminalidade foram apresentadas recentemente pelo Ministério do Interior e falam por si", respondeu Merkel a uma pergunta sobre um 'tweet' de Trump.

"Naturalmente temos de fazer mais na luta contra a criminalidade, mas evidentemente temos feito progressos", acrescentou a chanceler, que falava numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente francês, Emmanuel Macron.

Donald Trump voltou hoje a interferir na crise política que abala a coligação de governo na Alemanha devido à questão das migrações, escrevendo num 'tweet' que "a criminalidade na Alemanha aumentou mais de 10%" e afirmando que "os responsáveis [alemães] não querem anunciar estes números".

Merkel reuniu-se hoje com Macron em Meseberg, a norte de Berlim, para conciliar posições com vista à cimeira europeia da próxima semana, dominada pela reforma da zona euro, pela política migratória e pela saída do Reino Unido da UE.

Sobre a questão migratória, no topo da agenda depois do caso Aquarius, o barco com migrantes recusado por Itália, e a posição de confrontação à política de Merkel assumida pelo ministro do Interior alemão, Hörst Seehofer, Macron insistiu na necessidade de uma "resposta europeia" ao "desafio migratório".

O Presidente francês insistiu também na necessidade de haver "mais capacidades" para vigiar as fronteiras externas, mas também "mais mecanismos de solidariedade tanto fora como dentro das fronteiras" europeias.

Lusa