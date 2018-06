Milionários aumentam... e as suas fortunas também

Segundo revela o 'World Wealth Report 2018' da Capgemini, a melhoria da economia mundial impulsionou o crescimento do património das grandes fortunas que aumentou 10,6% no ano passado e ultrapassou pela primeira vez os 70 biliões de dólares (60,5 biliões de euros à taxa de câmbio atual), sendo o segundo ano de maior crescimento desde 2011.

O número de milionários (os chamados 'High Net Worth Individuals' - HNWI) aumentou em 1,6 milhões em termos globais, sobretudo devido ao impulso das regiões da Ásia-Pacífico e da América do Norte, que representam 74,9% do crescimento mundial (1,2 milhões de novos milionários) e 68,88% de crescimento da riqueza/património dos mais ricos (4,6 mil milhões de dólares).

Em 2017, a Europa apresentou um crescimento de 7,3% do volume da riqueza e património dos HNWI.

Os HNWI são os indivíduos com uma carteira de investimentos em ativos líquidos iguais ou superiores a 1 milhão de dólares, excluindo a sua principal habitação/residência, objetos de coleção, consumíveis e bens de consumo prolongado, explica a consultora.

No final do ano, os quatro mercados que apresentavam o maior número de ricos eram os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha e a China, representando 61,2% da população mundial dos HNWI e 62% dos novos milionários mundiais.

O estudo da Capgemini evidencia a possível entrada das grandes multinacionais tecnológicas ('big tech') no setor da gestão de patrimónios, bem como o crescente interesse da população HNWI pelas criptomoedas que em janeiro de 2018 alcançaram o seu nível máximo de capitalização no mercado.

De acordo com o estudo, o retorno dos investimentos dos milionários à escala mundial (ou seja, os ativos geridos pelas sociedades de gestão de patrimónios que administram 32,1% da riqueza dos HNWI) alcançaram um nível de crescimento de 27,4% em 2017.

Os níveis de rentabilidade alcançados em 2016 e 2017 não contribuíram, porém, para melhorar o nível de satisfação dos mais ricos com as sociedades gestoras já que os resultados do estudo sugerem que a rentabilidade não é suficiente para manter os negócios destas empresas.

O 'World Wealth Report' da Capgemini assenta nos resultados do estudo sobre as perspetivas e o comportamento dos indivíduos mais ricos do mundo, com base nas respostas de mais de 2.600 HNWI de 19 países nas regiões da América do Norte, América Latina, Europa e Ásia-Pacífico.



Lusa