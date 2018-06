"Pequena explosão" no metro de Londres faz vários feridos

A estação de Southgate foi encerrada depois de a Polícia Metropolitana ter recebido uma mensagem a indicar a existência de um "pacote suspeito". Menos de meia hora mais tarde, as autoridades receberam uma segunda mensagem a dizer que a embalagem tinha explodido.

Não existem relatos de feridos com gravidade mas algumas pessoas tiveram de receber assistência. A polícia mantém-se no local e há inquéritos em curso para perceber as causas da explosão.

As pessoas estão ainda a ser aconselhadas a manterem-se afastadas da área.

Alguns relatos nas redes sociais falam num "barulho suspeito" vindo do interior da estação de metro e de um "cheiro a queimado".