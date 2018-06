Tiroteio na Suécia fez 3 mortos e 3 feridos

Os três homens que morreram tinham 19, 27 e 29 anos. Já os feridos, um deles graves, têm 21, 30 e 32 anos.

Segundo um jornal local, as testemunhas dizem que o suspeito terá disparado cerca de 15 tiros.

As autoridades suecas garantem que não há razão para alarme.

No entanto, o ministro da justiça da Suécia, Morgan Johansson, classificou o tiroteio como "crime abominável": "É um crime abominável que nos lembra mais uma vez que nossa principal tarefa é combater o crime organizado".

As razões do ataque ainda não são conhecidas. Contudo, o chefe da polícia de Malmo, Stefan Sintéus, disse que o tiroteio pode estar ligado a gangues criminosos. As guerras entre gangues têm vindo a aumentar nos subúrbios da Suécia.