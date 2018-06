Zuckerberg em campanha para juntar pais e filhos separados na fronteira entre EUA e México

A informação sobre Mark Zuckerberg e Sheryl Sandberg é avançada por órgãos de comunicação social locais que, no entanto, não especificam quais os montantes em causa.

A campanha de doações, uma iniciativa dos empregados da Facebook Charlotte e Dave Willner, tem como objetivo recolher dinheiro para o Centro de Educação e Serviços Legais para Refugiados e Imigrantes, com sede no Texas.

Pretende garantir que os menores tenham uma representação legal perante os tribunais e financiar possíveis pedidos de fiança dos pais detidos para que aguardem o desenvolvimentos dos processos legais fora dos centros de detenção, junto dos filhos.Mais de 130 mil pessoas já fizeram as suas contribuições para a campanha e, segundo a página de Facebook da iniciativa, já foram angariados 5,2 milhões de dólares (4,5 milhões de euros), valor muito superior à primeira meta fixada de três milhões de dólares.

De acordo com dados oficiais, cerca de dois mil menores imigrantes foram separados das famílias na fronteira com o México nas últimas seis semanas, devido à política de "tolerância zero" do Presidente dos EUA, Donald Trump, contra a imigração ilegal que implica tratar como criminosos os que entram no país sem documentos.

A indignação nos Estados Unidos é cada vez maior depois de terem sido divulgadas imagens dos menores imigrantes colocados em armazéns e, nalguns casos, repartidos por celas.

Vários artistas e personalidades públicas norte-americanas já criticaram a situação e avançaram ações contra esta política de Donald Trump.

